Detienen a ciudadano boliviano tras ser sorprendido transportando más de 45 kilos de marihuana en Collipulli

En un control vehicular, Carabineros logró incautar más de 45 kilos de marihuana en la ruta 5 sur, a la altura de la comuna de Collipulli, en la región de La Araucanía.

Un ciudadano boliviano de 27 años, cuyo ingreso se registró por un paso irregular, fue detenido al ser quien trasladaba la droga.

El coronel Manuel Aravena, prefecto de Malleco, indicó que en el contexto de los controles operativos preventivos desplegados permanentemente, en el kilómetro 568 en la ruta 5 Sur, se pudo constatar que en el vehículo fiscalizado, “se encontraban una gran cantidad de paquetes con una sustancia verde similar a marihuana, procediendo a la detención del conductor. Se solicitó la concurrencia de Carabineros del OS-7 ‘Araucanía’, quienes efectuaron la prueba de campo correspondiente, arrojando positivo para marihuana”.

Tras el pesaje de la droga, se comprobó que se trataba de 45 kilos 770 gramos de marihuana la incautada en el procedimiento. Esto, corresponde a 183.080 dosis que se sacan de circulación, equivalentes a más de $183 millones.

Cabe señalar que el aprehendido quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli para el correspondiente control de detención.

(Imagen: Carabineros)

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