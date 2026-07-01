Detienen a chileno y recuperan en Aysén 17 bovinos robados en Argentina: imputado quedó en prisión preventiva

Un ciudadano chileno de 56 años quedó en prisión preventiva tras ser detenido y formalizado por el delito de receptación, en el marco de una investigación por un caso transnacional de abigeato que permitió recuperar 17 de las 19 cabezas de ganado robadas en Argentina y trasladadas ilegalmente a la región de Aysén.

Las diligencias permitieron establecer que los animales habían sido sustraídos desde la localidad argentina de Los Antiguos y posteriormente ingresados de forma ilegal a territorio chileno.

La fiscal jefe de Cochrane y Chile Chico, Estefanía Leiva, explicó que se logró ubicar 17 bovinos, los cuales habían sido robados en el país vecino.

"Se encontraban en Chile de manera ilegal, motivo por el cual el poseedor de estos animales fue detenido y enfrentó una audiencia de control de detención en la que el Ministerio Público imputó el delito de abigeato", dijo.

Por su parte, el teniente coronel Marco Reyes señaló que la investigación comenzó tras una denuncia presentada por las víctimas, quienes alertaron sobre el arreo de animales a través del río Jeinimeni, desde Argentina hacia Chile.

Gracias al apoyo de dos aeronaves de Carabineros, fue posible establecer la ubicación exacta del ganado sustraído, cuyo avalúo alcanza cerca de 25 millones de pesos chilenos.

Tras la formalización, el imputado quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que el tribunal fijó un plazo de 50 días para el cierre de la investigación.

Actualmente, las autoridades realizan las gestiones para concretar la entrega formal de los animales recuperados a sus propietarios argentinos, procedimiento que requiere la coordinación entre organismos de ambos lados de la frontera.

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