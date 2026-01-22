Detienen a carabinera en servicio activo acusada de tener un rol clave en millonario robo a Brinks en Rancagua

Un nuevo antecedente sacudió este jueves la investigación por el millonario robo a la sucursal de Brinks en Rancagua, tras la detención de una funcionaria activa de Carabineros, acusada de tener un rol clave en la organización criminal que perpetró el delito.

La detenida sería la líder de la banda compuesta por cinco excarabineros involucrados en el asalto ocurrido el 16 de agosto de 2024.

La imputada es una sargento primero de 47 años, quien se encontraba en servicio activo al momento de su captura y ocupaba un rango jerárquico relevante dentro de la institución.

Con esta detención, el número de personas vinculadas al caso asciende a 21, en una de las investigaciones criminales más complejas de los últimos años, considerando que el botín del robo alcanzó los 12 mil millones de pesos.

Pese a los avances en la identificación y captura de los involucrados, la recuperación del dinero sustraído sigue siendo una de las principales incógnitas del caso. Hasta ahora, solo se han recuperado más de 200 millones de pesos que estaban enterrados en el sector de Punta de Tralca, mientras el paradero del resto del dinero permanece desconocido.

El control de detención de la imputada se realizará este viernes en el Tribunal de Garantía de Rancagua, instancia en la que se conocerán los cargos formales en su contra y las medidas cautelares que solicitará la Fiscalía.

