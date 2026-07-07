Detienen a banda que ingresaba droga por pasos fronterizos y decomisan más de 195 kilos de cocaína en Tarapacá

La Fiscalía Local del Tamarugal y la Brigada Antinarcóticos de Iquique detuvieron a dos integrantes de una organización criminal dedicada al ingreso de drogas por pasos fronterizos no habilitados, utilizando vehículos especialmente acondicionados para ocultar los cargamentos.

El procedimiento, desarrollado con apoyo del Grupo Frontera Interna de la PDI, permitió a los detectives interceptar un camión en el sector Hito Cajón, comuna de San Pedro, el cual transportaba más de 195 kilos de droga ocultos en un doble fondo.

Según los antecedentes de la investigación, la mayor parte del cargamento correspondía a clorhidrato de cocaína, sustancia que era trasladada hacia la Región Metropolitana para su posterior distribución.

La fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, explicó que la organización utilizaba camiones para movilizar la droga y que esta sería entregada a distintos compradores.

"Donde sería entregada a distintos compradores por los diferentes logos que mantienen los paquetes incautados. Este cargamento de droga está avaluado en más de 3.800 millones de pesos", señaló la persecutora.

Del total de sustancias decomisadas, más de 186 kilos corresponden exclusivamente a clorhidrato de cocaína.

Tras el operativo, los dos detenidos fueron formalizados por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en el Juzgado de Garantía de Iquique.

El tribunal determinó que ambos imputados quedaran en prisión preventiva, mientras que el plazo de investigación fue fijado en 120 días.

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