Detienen a banda narco con 500 kilos de marihuana avaluada en $2.000 millones: traficaban desde el norte del país

La PDI detuvo a una banda de nueve sujetos que trasladaba marihuana desde el norte del país para comercializarla en las comunas del sector sur de a Región Metropolita.

El operativo estuvo a cargo de detectives de la Brigada Antinarcóticos Sur, en coordinación con oficiales de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado.

Los detenidos son todos chilenos que cayeron en el marco de una investigación a esta banda que trasladaba importantes remesas de drogas desde el norte del país.

La policía allanó dos inmuebles donde incauto 500 kilos de marihuana avaluada en dos mil millones de pesos, demás de cuatro vehículos, dinero en efectivo y 9 teléfonos celulares.

En tanto, la Fiscalía Metropolitana Sur formalizó a los nueve sujetos por tráfico de drogas y todos quedaron en prisión preventiva.

