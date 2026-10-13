Detienen a banda dedicada a la distribución y venta de drogas en Iquique y Alto Hospicio: más de 133 kilos de droga incautados

Carabineros detuvo a cinco personas e incautó más de 133 kilos de droga durante un operativo que permitió desarticular una organización dedicada a la distribución y venta de sustancias ilícitas en Iquique y Alto Hospicio, en la región de Tarapacá.

El procedimiento, encabezado por el OS7 en coordinación con la Fiscalía Local de Iquique, incluyó el allanamiento de cuatro domicilios: tres en Iquique y uno en Alto Hospicio, presuntamente vinculados a la operación de la organización.

Entre las sustancias decomisadas se encuentran 133 kilos de marihuana, dosis de clorhidrato de cocaína y ketamina, además de 148 comprimidos de clonazepam. También se incautaron más de $3 millones en efectivo, dos vehículos que habrían sido utilizados para trasladar la droga y 66 bengalas.

Los cinco detenidos son ciudadanos chilenos, todos adultos y con antecedentes policiales por distintos delitos.

El general Adrián Andrades sostuvo que el operativo permitió retirar de circulación más de 266 mil dosis de droga que, según indicó, estaban destinadas a ser distribuidas en la región.

Por su parte, la fiscal regional, Virginia Aravena, destacó la detención de quienes estarían detrás de la actividad ilícita, además de la incautación de las sustancias y el dinero.

“Porque además de incautar droga y dinero se logró detener a las personas que están atrás de este tipo de estos negocios ilícitos y que afectan gravemente a la población”, destacó la persecutora.

(Imagen: Carabineros)

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