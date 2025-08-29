Detienen a acusado del crimen de mujer en San Pedro de la Paz: mantenía orden de aprehensión por otro homicidio

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al presunto autor del homicidio de una mujer ocurrido el domingo 17 de agosto en San Pedro de La Paz, región del Biobío.

Paola Makarena Riveros Sáez, de 33 años, se trasladaba junto a su familia en un vehículo el que fue baleado, tras un confuso altercado vial.

El aprehendido por la PDI fue identificado como Marcelo Ignacio González Campos, apodado “Crazy Nash”.

El suneto será formalizado como autor de los disparos que causaron la muerte de Riveros, quien viajaba junto a su pareja y una adolescente de 16 años.

Según consta en la investigación, el conductor del vehículo en el que se trasladaba Riveros no permitió que otro auto lo adelantara. Eso dio inicio a una discusión que terminó con los disparos que hirieron al conductor y provocaron la muerte de la joven.

La captura se concretó en la comuna de Los Álamos, específicamente en el sector Pilmaiquén, donde el sujeto se ocultaba en el domicilio de un amigo.

Así lo confirmó el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de Concepción de la PDI, quien detalló que el operativo fue el resultado de un “arduo proceso investigativo”.

Además de estar vinculado a este homicidio, el subprefecto Guzmán confirmó que el sujeto apodado como “Crazy Nash” tenía una orden de detención pendiente por otro crimen ocurrido en Lota en 2024, además de antecedentes por otros delitos violentos, todos con un patrón común: el uso de armas de fuego.

“Este sujeto estaba atemorizando a la población (...) Para nosotros es un sujeto de interés que debía ser detenido para en cierta forma, dar tranquilidad a la ciudadanía”, afirmó.

Desde la Fiscalía ECOH y la PDI aseguran que hay evidencias de distinto tipo, incluyendo balísticas, que lo convierten en el único sospechoso del crimen de Paola Makarena Riveros, hasta ahora. Por todo lo anterior, este sábado pedirán ampliar el plazo de su detención.

