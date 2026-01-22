Detienen a acusado de iniciar foco de incendio forestal en sector Punta de Parra de Tomé: portaba un encendedor y droga

Personal de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Curicó de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en la comuna de Tomé, región del Biobío, a un individuo acusado de haber iniciado un foco de incendio en la localidad de Punta de Parra.

La policía civil informó que vecinos alertaron sobre un grupo de personas que encendía fuego en el sector durante el toque de queda. Al ser sorprendidos, los sujetos huyeron por el bosque, pero los funcionarios lograron ubicar y capturar a uno de ellos.

El detenido portaba un encendedor y un bastón retráctil. En una revisión más exhaustiva, los investigadores hallaron en uno de sus calcetines 18 envoltorios con cocaína base, según confirmaron las pruebas de campo.

Actualmente, el imputado permanece en dependencias de la Bicrim Tomé. La investigación está a cargo del grupo especializado de la PDI en Incendios Forestales, con apoyo del Laboratorio de Criminalística y bajo instrucciones de la fiscalía local.

(Imagen referencial)

