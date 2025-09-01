Detenido por femicidio frustrado en La Serena tras incendiar la casa de su expareja

Carabineros detuvo a un hombre de 41 años, de nacionalidad venezolana, por el delito de femicidio frustrado, luego de que este presuntamente incendiara la casa de su expareja. El fuego, que se originó tras una violenta discusión, se propagó a dos viviendas aledañas, dejando a varias familias damnificadas.

El siniestro comenzó poco antes de las 21:00 horas del domingo en una casa del casco histórico de la comuna, ubicada en la intersección de las calles Pení y Esmeralda. Según los antecedentes, el sujeto amenazó a su expareja con quemar la vivienda y luego concretó la acción, dándose a la fuga.

El subteniente Luis Vega, de la Primera Comisaría de La Serena, destacó la rápida acción policial que permitió la detención del sospechoso durante la madrugada. "Gracias al oportuno llamado, nuestros carabineros impidieron el intento de femicidio de esta mujer", señaló el oficial.

El incendio, de gran magnitud, obligó a Bomberos a decretar una segunda alarma y movilizó al menos siete unidades para contener las llamas. El catastro preliminar del municipio reveló que tres inmuebles resultaron afectados, incluyendo una casa de arriendo de piezas, otra que sufrió daños menores en su portón, y una tercera, donde se habría originado el fuego, que era ocupada de manera irregular.

Este incidente ha generado preocupación entre los vecinos, quienes han denunciado que las viviendas tomadas en el sector han provocado reiterados problemas de seguridad. Este es el tercer incendio de gran envergadura registrado en La Serena durante la última semana.

PURANOTICIA

(Imagen de referencia)