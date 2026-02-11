Detectan tres mochilas con más de 45 kilos de cocaína en la cabina de un camión verdulero en Quillagua

El Servicio Nacional de Aduanas detectó tres mochilas con 45 kilos 500 gramos de clorhidrato de cocaína en la cabina de un camión verdulero en la avanzada de Quillagua, en la región de Antofagasta.

La directora regional (s) de la Aduana de Iquique, Claudia Rojas Escobar, explicó que durante los procesos de fiscalización que se desarrollan en la avanzada de Quillagua “los operadores del camión escáner institucional seleccionaron para una revisión especial a un camión cargado con 25 mil kilos de verdura que viajaba desde Arica con destino a Santiago”.

Tras revisar las imágenes que entregó la tecnología no invasiva del camión escáner, se realizó una inspección física especial y se hallaron tres mochilas que contenían 41 paquetes con 45 kilos 500 gramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza.

Una vez comprobada la presencia de droga, se alertó al Ministerio Público y a la policía de turno para la respectiva custodia y traslado del imputado y la droga.

El detenido, identificado como el camionero chileno F.D.L.I., fue formalizado por tráfico de drogas. El juez decretó legal la detención y determinó que el imputado quedara en prisión preventiva durante los 120 días que se fijaron como plazo de investigación.

(Imagen: Aduanas)

PURANOTICIA