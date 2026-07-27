Detectan segundo velero francés que ofrecía tours ilegales en Magallanes: autoridades iniciarán acciones legales

La Aduana de Punta Arenas, la Policía Marítima y la Policía de Investigaciones (PDI) detectaron un velero de bandera francesa que realizaba viajes turísticos de manera ilegal en la región de Magallanes, convirtiéndose en el segundo caso de este tipo registrado durante este año.

Al respecto, la subprefecta de la PDI, Valeria Hernández, informó que "se detectó que dos ciudadanos franceses estarían ofreciendo servicios turísticos a bordo de un yate, sin contar con la autorización correspondiente para desarrollar actividades remuneradas, infringiendo la Ley de Migración y Extranjería".

"Por lo anterior, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Puerto Natales efectuaron la denuncia correspondiente ante el Servicio Nacional de Migraciones", añadió.

Por su parte, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, destacó que "gracias a un trabajo de inteligencia interinstitucional entre Aduanas, la Armada y la PDI, hemos neutralizado una operación ilegal que pretendía lucrar al margen de nuestra soberanía y de la normativa vigente".

Asimismo, agregó que "no vamos a tolerar que embarcaciones extranjeras vengan a nuestro territorio a burlar nuestras fronteras ni a hacer competencia desleal al turismo formal. En esta región hay orden, hay fiscalización y las instituciones funcionan con máxima firmeza".

Las diligencias permitieron establecer que la embarcación ofrecía paquetes turísticos utilizando de manera indebida el régimen de admisión temporal, figura que autoriza el ingreso de este tipo de embarcaciones civiles únicamente con fines recreativos y no para desarrollar actividades comerciales.

Gracias a la experiencia y al trabajo desarrollado por funcionarios de Aduanas, se corroboró que la empresa utilizaba de forma ilegal este régimen para comercializar servicios turísticos, pese a que estas embarcaciones carecen de las autorizaciones exigidas para prestar servicios de transporte de pasajeros y vender viajes dentro del territorio nacional.

El director regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, señaló que "nuevamente, nos encontramos ante un caso de uso indebido de este tipo de veleros para realizar tours por nuestra región, lo que constituye una infracción a la normativa aduanera que regula el ingreso y permanencia de estas embarcaciones en el país".

"Como Servicio Nacional de Aduanas, mantenemos una labor permanente de fiscalización para resguardar el cumplimiento de la legislación vigente, evitar el desarrollo de actividades comerciales no autorizadas y asegurar que quienes operan en nuestras costas lo hagan en igualdad de condiciones y respetando las obligaciones establecidas por la ley", agregó.

Este es el segundo caso registrado en 2026. En abril de este año, la Capitanía de Puerto de Puerto Williams y fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas incautaron otro velero de bandera francesa, identificado como "Tanana", por una situación similar.

Los antecedentes de este nuevo caso fueron remitidos a la Unidad Jurídica de la Aduana de Punta Arenas, entidad que iniciará las acciones legales correspondientes.

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