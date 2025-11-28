Detectan millonario contrabando de camisetas de fútbol falsificadas en bus de Arica

En un control carretero realizado en la ruta 5 Norte, específicamente en el sector de Cuya, en Arica, fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas incautaron más de 3 mil prendas deportivas falsificadas que eran transportadas en el portaequipaje de un bus interprovincial con destino a la ciudad de Iquique.

La mercancía consistía principalmente en camisetas y shorts de reconocidos clubes nacionales e internacionales, así como de selecciones de fútbol, imitaciones de reconocidas marcas como Nike y Adidas, entre otras.

Durante la revisión, el equipo de Aduanas detectó ocho sacos que contenían equipos deportivos de Colo-Colo, U. de Chile, PSG, Barcelona y de las selecciones de Argentina, Francia y Portugal, todos sin la documentación que acreditara su origen legal.

El conductor del vehículo señaló que los productos fueron cargados en la ciudad de Arica y la instrucción era entregarlos en Alto Hospicio.

El valor aduanero de las prendas incautadas fue calculado en US$88.494,35, y la evasión tributaria alcanza los $22.615.466 millones.

El director (s) de la Aduana de Arica, James Alarcon, destacó el trabajo del equipo fiscalizador y además, relevo la importancia de evitar este tipo de contrabando.

“Las bandas de crimen organizado buscan, a través de este tipo de productos falsificados, recaudar fondos para otro tipo de operaciones. Por lo mismo, junto con reconocer el trabajo del equipo de fiscalizadores de la Aduana de Arica, hacemos un llamado a la ciudadanía a comprar en el comercio establecido y no permitir la proliferación de este tipo de organizaciones”, sostuvo.

