Detectan intento de contrabando de 44 kilos de pasta base desde Iquique a Santiago

Apoyados por el uso de tecnologías no invasivas, un equipo del Subdepartamento de Drogas de la Aduana de Iquique descubrió el intento de contrabandear una cuantiosa cantidad de droga desde la capital regional de Tarapacá hasta Santiago.

Este procedimiento se realizó en la Avanzada Aduanera de El Loa cuando, basados en perfiles de riesgo, se procedió a revisar un vehículo particular conducido por el chileno B.A.R.N., quien iba acompañado de P.A.R.M.

Usando una máquina de rayos x portátil y un medidor de densidad, se detectaron dos compartimentos sospechosos en la parte delantera de la carrocería del automóvil. Tras realizar un orificio en la zona, los fiscalizadores pudieron ver unos paquetes extraños de color café.

Luego de revisar con detención el auto y desmontar algunas partes de la estructura, se pudo acceder a los bultos encondidos: en total se extrajeron 43 paquetes, los que al ser sometidos a las pruebas de campo, dieron como resultado la presencia de 44 kilos 804 gramos de pasta base de cocaína.

La droga fue avaluada en más de 900 millones de pesos. Además, mediante el abultamiento se podía multiplicar el volumen de la sustancia a introducir en el mercado ilícito.

“Una vez más la experiencia de nuestros fiscalizadores sumado al uso efectivo de las herramientas tecnológicas con que contamos en las avanzadas y fronteras, permitió evitar que esta gran cantidad de droga llegara hasta el centro del país”, destacó el director (s) de la Aduana Regional de Iquique, Ricardo Aceituno.

Por instrucción de la Fiscalía, el procedimiento, los sospechosos y la droga fue entregada a Carabineros para seguir con las diligencias investigativas correspondientes.

PURANOTICIA