Detectan contrabando "hormiga" de cigarrillos y detienen a 31 personas e incautan 52.990 cajetillas en Antofagasta

Carabineros de Antofagasta logró identificar posibles cambios en las modalidades de traslado de cigarrillos de contrabando, generando una estrategia operativa que ha permitido incautar cerca de 53 mil cajetillas.

A través del trabajo de inteligencia policial y análisis de información se constató que el contrabando de cigarrillos en la región de Antofagasta estaría diversificando sus formas de operación utilizando nuevas alternativas para el traslado de mercancía ilegal.

Con estos antecedentes, la policía pudo concretar 16 procedimientos, con 31 detenidos y 52.990 cajetillas incautadas.

El jefe de Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, explicó que “el análisis de información policial permitió establecer la posibilidad de que, junto al traslado de grandes cargamentos, se estuvieran utilizando otras modalidades para movilizar cigarrillos de contrabando, entre ellas el denominado contrabando hormiga, caracterizado por el transporte de cantidades menores de mercancía mediante distintas vías”.

El uniformado señaló que, frente a estos antecedentes, desde la Zona de Carabineros Antofagasta se diseñó y dispuso una estrategia operativa orientada a detectar estas posibles nuevas formas de traslado, mediante el despliegue de servicios focalizados en distintos puntos de la región.

En este contexto, mencionó que una de las hipótesis analizadas es que las importantes incautaciones de grandes cargamentos y el fortalecimiento de los controles carreteros podrían estar llevando a quienes participan en este delito a buscar otras alternativas para transportar cigarrillos, utilizando equipajes particulares, encomiendas y distintos medios de transporte.

Uno de los procedimientos se registró recientemente en el aeropuerto El Loa de Calama, donde Carabineros detuvo a 14 personas que se disponían a abordar vuelos privados tipo chárter, luego de detectarse cigarrillos de contrabando en sus equipajes.

El procedimiento se originó tras una alerta de personal de seguridad aeroportuaria, que detectó la presencia de estos productos durante los controles de equipaje. Las diligencias desarrolladas por personal policial permitieron identificar a otros pasajeros que igualmente transportaban cigarrillos de contrabando, concretándose la incautación de 5.420 cajetillas.

Los resultados de esta estrategia también se reflejan en procedimientos desarrollados en el sector de La Negra, la ruta 5 Norte, la ruta B-400 y distintos puntos urbanos de Antofagasta y Calama, donde los servicios focalizados han permitido detectar mercancía de contrabando y concretar detenciones.

En total, durante las últimas dos semanas, Carabineros ha registrado 16 procedimientos por este delito, con 31 personas detenidas y 52.990 cajetillas de cigarrillos incautadas, resultados que dan cuenta del trabajo desplegado en el marco de esta focalización operativa.

El general Montre destacó que el trabajo desarrollado por la Zona de Carabineros Antofagasta responde a una estrategia permanente para enfrentar el contrabando en todas sus formas, enfatizando que “nuestro trabajo contra el contrabando es sin tregua. Si quienes cometen estos delitos buscan nuevas formas de operar, nosotros también adaptamos nuestras estrategias para detectarlos. No esperamos que el delito se instale, analizamos, nos anticipamos y actuamos. Ese es el compromiso de Carabineros con la seguridad de nuestra región”.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA