Detectan a personas con ovoides ingeridos, adosados al cuerpo y transportando cápsulas en equipajes en Quillagua

Fiscalizadores de la Aduana Regional de Iquique detectaron en la semana un total de nueve personas vinculadas al tráfico de drogas bajo la modalidad de ovoides en la Avanzada Fronteriza de Quillagua.

Se trata de un método de ocultamiento muy peligroso debido al riesgo mortal que corren los involucrados, los cuales este año ya suman 255 casos.

Los imputados viajaban en buses interregionales con destino a Antofagasta y Santiago y además de los ovoides ingeridos, también se detectaron estas mismas cápsulas adosadas al cuerpo y transportadas en equipajes.

El fenómeno es motivo de especial preocupación para Aduanas, tanto por el intento de las bandas organizadas para ingresar sustancias ilícitas como por el riesgo extremo para la integridad física de las personas que son usadas como “correos” o “mulas”.

La ruptura de uno de estos envoltorios al interior del organismo puede provocar una intoxicación potencialmente mortal, por lo que cualquier demora en la atención médica puede resultar determinante.

El director regional (s) de la Aduana de Iquique, Narciso Donoso, explicó que este tipo de ocultamiento presenta variaciones a lo largo del tiempo y que su presencia en los controles fronterizos responde a diversas variables.

“Como ocurre con las distintas modalidades que observamos en frontera, este fenómeno es variable y hay períodos en que se manifiesta con mayor o menor frecuencia. Por ejemplo, este año hemos puesto a disposición de tribunales a un total de 255 personas que llevaban ovoides en su organismo”, dijo.

Agregó que, cuando los equipos fiscalizadores advierten que una persona podría haber ingerido ovoides, la prioridad es resguardar su vida y procurar que reciba atención médica lo antes posible.

“Detrás de estos casos hay personas que son utilizadas por organizaciones criminales y que arriesgan su vida. Por eso, cuando detectamos una situación de este tipo, agotamos los esfuerzos y coordinaciones con la Fiscalía y las policías para que la persona sea trasladada en el menor tiempo posible a un centro asistencial. No estamos solamente frente a un delito: estamos frente a una situación de extrema gravedad para la vida”, enfatizó Donoso.

(Imagen: Aduanas)

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