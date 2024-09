La estrategia de Republicanos en la región de Valparaíso para arrebatarle a RN y la UDI el liderazgo en las próximas elecciones

Estas elecciones de alcaldes, concejales, de gobernadores y consejeros regionales en la región de Valparaíso tienen un factor diferente de los comicios de 2021: el Partido Republicano está adentro del ring con toda la carne a la parrilla.

Sólo en la región de Valparaíso inscribieron unos 200 candidatos entre alcaldes -incluso ganando el gallito a Chile Vamos para quedarse con la candidatura única del sector en Valparaíso, con Rafael González- concejales, consejeros y un nombre para la Gobernación Regional: Francesco Venezian.

Se tienen fe. Así lo deja claro el presidenciable y líder del partido, José Antonio Kast, quien vino a la zona hace un par de semanas para el lanzamiento de las candidaturas a nivel nacional, acto que realizaron justamente en Valparaíso.

“No se imaginan el resultado que va a tener en la región de Valparaíso. Los vamos a sorprender", dijo hace unos días en «La Entrevista», de Puranoticia.cl.

Uno de los fundadores de Republicanos, el exconstituyente Antonio Barchiesi, advierte al ser consultado sobre las expectativas que tienen en la zona, que su prioridad "es derrotar a la izquierda radical en los lugares donde ha hecho más daño. Por eso la Gobernación y la Alcaldía de Valparaíso son fundamentales".

Junto a esto, se fue con todo contra el actual gobernador y el alcalde porteño, lugares donde la apuesta es fuerte: "Mundaca es el peor gobernador del país, ganó engañando a las personas y generando expectativas que no ha hecho ni el intento de cumplir, y además hoy está investigado en un megaesquema de corrupción. Mundaca es el tipo de autoridades que no queremos, y por eso Francesco Venezian es la mejor alternativa, porque representa exactamente lo contrario: capacidad, profesionalismo y una profunda sintonía con las verdaderas necesidades de nuestros vecinos".

"Ocurre lo mismo en Valparaíso, con un alcalde que abandonó a los porteños, y hoy vemos las consecuencias de esos ocho años de abandono. Valparaíso necesita autoridades serias y competentes, que pongan en primer lugar la solución de los problemas que afectan a los vecinos, y en ese marco sin duda Rafael González es por lejos la persona más preparada".

TRIUNFO DE LA OPOSICIÓN "NO SERÍA UNA SORPRESA"

Varios expertos en política analizaron las posibilidades de la gran apuesta del partido más a la derecha del país, el cual no solo busca el premio mayor de Valparaíso, sino también apoderarse del triunfo en Concón y por qué no en otras comunas de la región que uno podría verlas de RN o la UDI, pero donde la máquina de Republicanos está funcionando a toda velocidad.

El politólogo y académico de la UPLA, Felipe Venegas, plantea que “las elecciones locales serán inevitablemente una evaluación al Gobierno, por lo que un triunfo de la oposición no sería una sorpresa. En ese sentido dentro del abanico de la oposición, los candidatos republicanos pueden tener mayores posibilidades no por ser republicanos, sino por ser oposición. Eso en las elecciones locales, que son muy diferentes a las presidenciales”.

En cuanto a las segundas, dice que “Kast no tiene mayores posibilidades frente a Matthei o Michelle Bachelet, las que tienen la capacidad de crecer hacia el centro y aglutinar mucho más apoyo que un candidato que se atrinchera en un extremo sin las mismas posibilidades de ampliar su base electoral".

Claudio Elórtegui, académico e investigador en Comunicación Política PUCV, menciona que Republicanos son una fuerza política que tiene todo para triunfar en lo inmediato, por el clima global que existe actualmente. “Al igual que en el resto del mundo occidental, la ultraderecha está avanzando fuertemente hacia el centro político, y comienza a absorber un electorado descontento y que incluso comienza a apreciar en la democracia una fragilidad que podría también estar dispuesta por esta lamentable disyuntiva de tener menos libertades a cambio de una propuesta política que sea mucho más intensiva en lo que es el abordaje de temáticas hoy de gran importancia, como es el ámbito de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, cuestiones que los republicanos vienen trabajando desde hace largos años”.

VALPARAÍSO, EL "CONCÓN" DE LA IZQUIERDA

Tal como sucedió en Concón hace tres años cuando divididos entre cuatro candidatos le dieron el triunfo con una de las representatividades más bajas en la región al hombre de la izquierda Freddy Ramírez, esta historia hoy se podría repetir, pero al revés. En la Ciudad Puerto es justamente la izquierda quien va dividida con nombres como Camila Nieto, candidata oficialista; Carla Mayer, el delfín de Sharp; y Zuliana Araya, podría dejarle en bandeja con un bajo porcentaje a Rafael González, la carta de Republicanos, el triunfo en el Puerto.

De hecho, Elortegui dice que “no sería extraño que esa fuerza política siguiese también teniendo mayor protagonismo en el país, mientras la ciudadanía, por lo menos de aquellos sectores, observen alternativas que puedan ser competitivas frente a la respuesta que entregan los republicanos”.

Quien tiene una visión distinta es Angélica Pacheco, magíster en Ciencias Políticas y académica de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la Universidad Viña del Mar, quien dijo que “en el Gran Valparaíso, la apuesta de republicanos es crecer en concejalías y cupos en el Consejo Regional. No tiene competidores, hasta el momento, que asomen con claridad para alcaldías”, afirmó la experta, aunque cree que en Valparaíso “su candidato no logra el posicionamiento necesario”.

EL CASO DE CONCÓN

El caso de Concón puede ser la mejor demostración de la estrategia que ha seguido Republicanos y que le puede generar frutos después del Puerto. En la comuna, la derecha hizo unas primarias, el presidente de Republicanos, Arturo Squella, apoyó a Gabriela Orfali, quien salió cuarta, la UDI a Sandra Contreras, los diputados RN Celis y Longton a María José Aguirre, mientras que Pablo Rojas era una mezcla extraña de apoyos entre Jorge Valdovinos, Camila Flores y nada menos que la mano de Antonio Barchiessi.

Fue justamente este último quien ha logrado llevarse para el lado de Republicanos a Pablo Rojas, que si bien viajó con Pepa Hoffmann a ver las cámaras a Buenos Aires y ha subido más que otro vídeo con ella, él inauguró sede en conjunto con Venezian y a todas luces es hoy la apuesta de Republicanos, si hasta Kast vino a la inauguración de su sede.

EL FACTOR PARDO: APOYO CRUZADO DE CANDIDATO DE CHILE VAMOS A LA CARTA REPUBLICANA

Pero si lo de Concón fue una especie de “toma política”, lo de Quilpué, Villa Alemana y Quintero es a todas luces una estrategia que tiene varios protagonistas, pero un solo ganador: la marca y la estrategia de Republicanos.

Uno de los hombres que salió más dañado con las elecciones de este 2024 es el ex parlamentario de Renovación Nacional, Luis Pardo. Desde que fue bajado a favor de Pepa Hoffmann, el ex dueño de radios del interior no supo sumarse al equipo de la ex secretaria general de la UDI y ha jugado a un individualismo que le ha hecho mucho daño a la ex secretaria de la UDI, pero que ha sido útil para los fines de Republicanos.

Pardo junto a Barchiessi han logrado convencer a candidatos como Carolina Corti, de RN a Alcaldesa de Quilpué, a realizar volanteos, banderazos con Francesco Venezian la carta de Republicanos. De hecho la candidata de Chile Vamos se sentiría mucho más cómoda con él que con Hoffmann.

Lo mismo pasa como Nelson Estay en Villa Alemana. El hombre muy cercano a Pardo prácticamente hace campaña solo con Venezian y los Republicanos. Además, cuentan en la interna que el ex Dideco de Sabat le debe la candidatura nada menos que a Barchiessi quien logró bajar la candidatura de Marcelo Valderrama y así intentar tener mejores posibilidades. La capacidad de Barchiessi en aquella negociación cuentan habría permitido por ejemplo que se le pudiera asegurar justamente un cargo en primera línea al ex hombre de RN, quizás en una futura Dideco. El círculo habla de otra petición, quizás un poco más dificl de creer pero que al menos tres fuentes distintas dicen haber escuchado. De ganar Estay debería cambiarle el nombre de la calle Maturana a Antronio Barchiessi.

La estrategia de Republicanos que ya se extiende en Valparaíso, Concón, Quilpué, Villa Alemana llega hasta Limache, inclusive donde el propio alcalde Daniel Morales ha recorrido las calles con Francesco Venezian.

Qué decir en Quintero, hasta allá han llegado los brazos de la estrategia de Republicanos, en aquella localidad la carta de Chile Vamos, Maritza Verdejo, también anda de la mano con Venezian tal como este compilado en vídeo uno puede apreciar.

La gran pugna sin duda de Republicanos no está en la misma derecha, dicen quienes participan de sus campañas. El verdadero enemigo esta en la izquierda, apuntando a los Sharp, Melipillán, Ramirez o el propio Mundaca. No obstante, de ganar las alcaldías de Valparaíso, Concón y sumar alguna como Quilpué o Villa Alemana, ya será un triunfo para Republicanos, que ve cómo la división de Renovación Nacional y la poca territorialidad de la UDI le han dejado campo abierto para avanzar en estas próximas elecciones.

PURANOTICIA