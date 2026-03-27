Detallan armas que portaba autor de brutal ataque en instituto de Calama y descartan uso de explosivos

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros se encuentran realizando peritajes tras la violenta agresión ocurrida al interior del instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un estudiante de cuarto medio atacó a tres compañeros y dos inspectoras, resultando una de ellas fallecida.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, calificó la situación como “grave, inesperado”, señalando que el foco actual de los equipos especializados está en comprender el origen del incidente. “Estamos preocupados de hacer todo el trabajo para entender la dinámica”, declaró la autoridad, confirmando además que el GOPE descartó la presencia de explosivos tras inspeccionar diversos objetos sospechosos.

Respecto al armamento utilizado, el subprefecto Christian Sayago Reyes, jefe de la Prefectura Provincial El Loa, detalló que el agresor portaba “diversos tipos” de armas cortantes, aunque fue enfático en desmentir que se tratara de un machete.

Según el oficial, se está trabajando en un “sitio de suceso bastante complejo, donde un estudiante agrede con armas cortantes a las personas del colegio (...) estamos estableciendo los hechos que es materia de investigación”. Asimismo, se indaga si el joven actuó encapuchado, punto que Sayago definió como “materia de la investigación que tenemos que establecer a través de todos los antecedentes que estamos recabando”.

En el lugar también se hallaron elementos acelerantes y un extintor que el joven transportaba al momento del ataque. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, manifestó que “se ha tratado de una situación inmensamente compleja, de extrema gravedad”, asegurando que los protocolos policiales se activaron de inmediato para entregar los antecedentes investigativos correspondientes.

El objetivo primordial, según explicó Cerna, es “dar tranquilidad a la comunidad, establecer los hechos, la dinámica, y qué lo originó, cuál es la causa basal para poder tener una claridad y entregar los insumos al Ministerio Público”.

Desde el establecimiento educacional, la dirección y la Fundación Educacional Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta emitieron una declaración pública expresando su pesar por lo ocurrido. “Con el corazón partido, nos dirigimos a cada padre, madre, apoderado y alumno de nuestra institución para transmitirles nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor”, manifestaron, reconociendo el fuerte impacto emocional en la familia educativa y convocando a la comunidad a sobrellevar esta tragedia.

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