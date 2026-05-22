Dos fallecidos y al menos 15 heridos deja volcamiento de un bus de dos pisos en Teno

Dos personas fallecieron y al menos 15 resultaron heridas luego que un bus de dos pisos de la empresa Tur Bus volcara en la ruta 5 sur a la altura del kilómetro 177 en la comuna de Teno, región del Maule.

El vehículo, que había salido este viernes desde Santiago rumbo a Valdivia, perdió el control, se salió de la pista de circulación y cayó en una zanja a la altura del puente de Teno, específicamente en una curva conocida como “Las alcachofas”.

Según informó Carabineros, un total de 30 pasajeros viajaban en el bus al momento del accidente y la SIAT está investigando las razones del mortal volcamiento. "Al momento mantenemos dos personas confirmadas fallecidas y 15 lesionados de consideración", comentaron desde la institución.

Los heridos fueron trasladados a centros médicos de Teno y Talca y el chofer de la máquina se encuentra detenido, según consignaron desde Carabineros de Chile.

La circulación de la ruta 5 se vio limitada por varias horas a solo una pista para facilitar el trabajo de un amplio contingente de emergencia que incluyó funcionarios de Carabineros, equipos de rescate de Bomberos y ambulancias.

(Imagen: @rgcqcl)

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