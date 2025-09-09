Destituyen a fiscal adjunto de Los Ángeles por traspasar información a estudio jurídico donde trabajaba su esposa

La Fiscalía Nacional destituyó a Rodrigo Durán, fiscal adjunto de Los Ángeles, tras un sumario administrativo que lo vinculó con el traspaso de información reservada a un estudio jurídico en el que trabajaba su esposa, Andrea Romero, defensora de imputados por narcotráfico.

El ahora expersecutor intervino en al menos dos oportunidades y entregó información específica respecto de imputados vinculados al estudio de su cónyuge.

Uno está relacionado directamente al sicario Moisés Bastardo Bastardo. El venezolano había caído en una causa por drogas contra la banda de “Los Corbata”, junto con los otros integrantes Cristián Erices González, Luis Corvalán Nova, Felipe Ortiz Bórquez y Cristofer Fernández Riquelme, según consigna radio Biobío.

En este proceso figuraban como defensoras penales privadas la esposa de Durán, la socia Susana Cortés Karmy y un tercer abogado: Daniel Stuardo Gálvez. Este último jurista, el 16 de marzo de 2022, solicitó a la fiscal que lideraba el proceso que se agendara un día para la toma de declaración de tres de los imputados: Bastardo, Ortiz y Fernández.

¿Su objetivo? Allanar el camino hacia una “colaboración eficaz” que permitiera rebajarle las penas frente a una hipotética condena. En la primera oportunidad, la persecutora desestimó la diligencia, pero 12 días más tarde el legista insistió y la fiscal accedió.

La remoción fue confirmada por el abogado defensor del ahora exfiscal Durán, José Luis Andrés, quien señaló que la drástica medida -que no comparten- había sido decidida por el fiscal Nacional, Ángel Valencia.

Esto último, luego de que en el Ministerio Público en el Biobío solo se aconsejara la sanción de la suspensión temporal del cargo.

Sin embargo, ante la gravedad de los hechos acreditados en la investigación administrativa, es que entonces el fiscal Valencia decidió la destitución de Rodrigo Durán, quien fuera el fiscal adjunto de Los Ángeles.

Eso sí, desde la Fiscalía Nacional precisaron que “hay un recurso de reposición pendiente que se debe resolver, por lo que no está firme la sanción antes indicada”.

Rodrigo Durán tiene la calidad de imputado en la arista penal desformalizada a cargo de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, que investiga delitos de cohecho y violación de secreto; entre otros.

