Después de dos meses en varado, Ethan Guo aterriza este sábado en Punta Arenas

Luego de dos meses varado en la Antártica, el piloto e influencer estadounidense Ethan Guo de 20 años finalmente regresará a Chile continental. Su llegada a Punta Arenas está prevista para mañana, según lo confirmado por el Ministerio de Defensa a la Fiscalía Regional de Magallanes.

Guo aterrizó de emergencia el pasado 28 de junio en la isla Rey Jorge. Su ambicioso objetivo, que compartía en redes sociales, era ser la persona más joven en volar solo por siete continentes y recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil.

Sin embargo, su vuelo se realizó sin los permisos necesarios, lo que llevó a la Fiscalía de Magallanes a abrir una investigación penal en su contra. Este hecho lo obligó a permanecer en la Base Frei de la Fuerza Aérea de Chile mientras se resolvía su situación legal. El caso generó un gran revuelo a nivel nacional e internacional.

Finalmente, las autoridades y la defensa de Guo llegaron a un acuerdo judicial, que implicó la suspensión de las diligencias a cambio de tres condiciones:

Donar US$30.000 a la fundación chilena Nuestros Hijos.

Abandonar el país en un plazo de 30 días.

No regresar a Chile por un período de tres años.

Tras la aprobación del acuerdo, se gestionó su traslado en el rompehielos Almirante Viel. Ahora, en Punta Arenas, Guo deberá realizar los trámites con la Fiscalía de Magallanes para demostrar que ha cumplido con los requisitos y así obtener el permiso para regresar a Estados Unidos. El Ministerio Público será el encargado de monitorear que el piloto cumpla con los compromisos acordados.

