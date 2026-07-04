Despliegue policial liderado por Martín Arrau deja 67 detenidos en el Biobío

Una serie de operativos de seguridad desarrollados durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado en la Región del Biobío terminó con 67 personas detenidas, además de la incautación de armas blancas al interior de la cárcel El Manzano. Las acciones fueron encabezadas por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien participó en distintos despliegues junto a las policías, Gendarmería y autoridades regionales.

El secretario de Estado informó que los procedimientos se realizaron en diferentes puntos de la provincia de Concepción y respondieron a labores habituales de fiscalización que el Gobierno busca fortalecer mediante un trabajo coordinado entre las instituciones.

"En estos operativos en particular hay 67 detenidos en Concepción, donde se incautaron múltiples armas blancas, algunos por flagrancia, otros por órdenes pendientes", señaló Arrau.

Asimismo, destacó el allanamiento efectuado en el Centro Penitenciario El Manzano, donde participaron funcionarios de Gendarmería con apoyo de autoridades del Ministerio de Seguridad.

"También estuvimos en el centro penitenciario del Manzano acompañando en un allanamiento donde incautamos múltiples armas blancas", agregó.

Las actividades comenzaron en la comuna de Lota, donde el ministro encabezó un operativo junto al delegado presidencial regional, Julio Anativia, además de efectivos de Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Policía Marítima y equipos municipales. Las fiscalizaciones se concentraron en sectores como Pueblo Hundido, Playa Blanca, avenida Bannen y Puesta del Sol.

Posteriormente, el despliegue continuó en Coronel con un copamiento policial que contempló controles preventivos, patrullajes y la revisión del sistema de cámaras de vigilancia municipal, además de fiscalizaciones en los sectores Nuevo Amanecer y Villa O'Higgins.

En paralelo, el allanamiento realizado en la cárcel El Manzano permitió retirar diversas armas blancas desde el recinto penitenciario. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que este tipo de procedimientos forma parte de la estrategia para debilitar la operación del crimen organizado, impedir la coordinación de delitos desde el interior de las cárceles y fortalecer el control penitenciario.

La agenda del ministro también contempló una reunión con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, instancia en la que abordaron materias relacionadas con la recuperación de espacios públicos, la prevención del delito, el fortalecimiento de la inversión en seguridad y la coordinación entre el municipio, las policías y el Gobierno.

Finalmente, Arrau encabezó un encuentro con parlamentarios, representantes del Gobierno Regional, Fiscalía, la Delegación Presidencial, alcaldes y las policías para revisar la situación de seguridad en la provincia de Concepción.

En ese contexto, el ministro destacó la importancia de mantener una coordinación transversal frente a la delincuencia. "Cuando hablamos de seguridad pública y de políticas de Estado, la verdad es que las diferencias quedan absolutamente afuera de la puerta", afirmó.

La visita corresponde al segundo despliegue de Martín Arrau en la Región del Biobío en menos de un mes. En su anterior recorrido, el ministro desarrolló actividades en la provincia de Arauco, específicamente en las comunas de Los Álamos y Contulmo.

PURANOTICIA