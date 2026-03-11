Despliegan drones de alta tecnología para buscar a dos hombres que llevan cuatro días desaparecidos en Caleta Vitor de Arica

Con un despliegue de cuatro drones de última tecnología, la oficina de Vigilancia Aérea de la Dirección de Seguridad Municipal de Arica trabaja en la búsqueda de dos hombres que se encuentran desaparecidos desde el sábado 7 de marzo en Caleta Vitor.

En la caleta de pescadores ubicada a 70 kilómetros al sur de la comuna de Arica, los operadores de drones de la oficina de Vigilancia Aérea realizan una búsqueda al detalle, utilizando una cámara con zoom, un gran angular y un lente térmico.

“El sábado 7 de marzo, apenas recibimos la solicitud de parte de la Armada, nos hicimos presentes en Caleta Vitor”, informaron desde la Dirección de Seguridad.

En tanto, el alcalde Orlando Vargas sostuvo que "estamos trabajando y haciendo una búsqueda lo más ordenada posible. También tenemos personal municipal en el mirador de Caleta Vitor y sobre un buque de la Armada".

“Hacemos todo lo posible por abarcar lo que más podamos en territorio marítimo y terrestre. Tenemos cuatro equipos desplegados en Caleta Vitor. Y estamos en permanente contacto con los familiares de las personas desaparecidas”, sentenció.

