Desde quejas por la "cancha desigual" hasta las muestras de "apoyo y compromiso": Así reaccionaron los perdedores de las Primarias

Diversas reacciones se han generado luego de conocerse los resultados oficiales de las Primarias en siete comunas de la región de Valparaíso, donde el pacto oficialista «Contigo Chile Mejor» y el conglomerado de oposición, Chile Vamos, pusieron a competir a sus candidatos con miras a lo que será la Elección Municipal de octubre.

Por el lado oficialista, los vencedores del proceso eleccionario de este domingo 9 de junio fueron Camila Nieto (CS), en Valparaíso; Erika Galarce (PPD), en Puchuncaví; Jonathan Vásquez (PC), en Nogales; y Patricia Quiroz (PPD), en Cartagena.

Por la oposición, los tres ganadores fueron Pablo Rojas (independiente), en Concón; Carolina Corti (RN), en Quilpué; y Luciano Valenzuela (independiente), en Limache.

A su vez, fueron 16 los candidatos que quedaron en el camino tras las Primarias, por lo que Puranoticia.cl quiso averiguar qué será de ellos de ahora en adelante.

Por el lado de Valparaíso, la carta de la DC, Guillermo de la Maza, quien llegó segundo al final del día, comentó que "los vecinos y vecinas han hablado y ponen a Camila Nieto como candidata de la centro-izquierda al Municipio. Le enviamos nuestro apoyo y compromiso de trabajo, para lograr alcanzar en octubre próximo el sillón municipal. Desde ya, nos ponemos a disposición para comenzar a realizar los cambios necesarios para mejorar las condiciones generales de todos los habitantes del puerto".

Similar opinión fue la entregada por el candidato del Partido Socialista, Boris Kúleba, quien expuso tras ir a saludar a la candidata ganadora en la plaza Aníbal Pinto en un acto de proclamación, que "desde ya cuenta con todo el apoyo de esta ex candidatura y de los demás ex candidatos que vamos a colaborar para que Valparaíso cumpla con el compromiso que hicimos hace meses en esta plaza".

En tanto, el abanderado del PPD por la Ciudad Puerto, Omar Valdivia, comentó que "los resultados no fueron favorables. Sin embargo, esto no me detiene para seguir trabajando en cada lugar de Valparaíso y cada cerro, desde Esperanza hasta Playa Ancha, Laguna Verde y Placilla de Peñuelas. Creo en la justicia social y creo que podemos vivir mucho mejor. Agradezco y felicito a Camila Nieto por ser la ganadora de las Primarias y pongo a disposición, tanto de Camila Nieto como de su equipo, para hacer un aporte para Valparaíso para que esta ciudad vuelva a ser la Joya del Pacífico".

Por parte de Chile Vamos, el candidato perdedor en Limache, Danilo Sandoval, manifestó que "la democracia ha hablado", aunque criticó que "dimos la pelea en una cancha desigual. La maquinaria politica nos ganó por estrecho margen. Espero lo mejor para mi Limache y estaré siempre dispuesto para colaborar en ello. Gracias nuevamente a todos los que me acompañaron en esta campaña, donde logramos representar casi al 50% de los limachinos que votaron. Por eso esto no se detiene acá".

En Concón, la concejala independiente, pero cercana al Partido Republicano, Gabriela Orfali, sostuvo tras saludar a Pablo Rojas que "demostramos que reconocemos su éxito. Por mi parte agradezco a quienes me dieron su apoyo y mantendré mi trabajo por Concón. Nos disponemos a trabajar para que en octubre él pueda llegar y cumplir con el objetivo de recuperar Concón para los conconinos y así terminar con la Alcaldía de izquierda que lidera Freddy Ramírez".

En tanto, la concejala UDI de Concón, Sandra Contreras, manifestó que "la poítica siempre te da revanchas y esta es una de ellas". Junto a ello, anunció que "ahora mucha familia y a trabajar por la reelección como Concejala".

Por último, Mónica Neira, candidata independiente (ex RN) por la Alcaldía de Quilpué, indicó tras reconocer el triunfo de Carolina Corti que "tuvimos una campaña llena de amor, respeto, cariño, haciendo una competencia sana, sintiendo el reconocimiento de años de trabajo social. Estoy agradecida de cada uno de ustedes que hicieron todo esto posible: mi familia, el equipo, cada uno de los vecinos (as) que participó apoyándome en estas Primarias. Los Neiristas estamos con la frente en alto porque hacemos nuestras luchas desde el corazón y seguiremos desde dónde nos ponga Dios a servir".

