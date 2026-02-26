Descubren túnel oculto en cárcel de Talca: frustran plan de fuga que estaba camuflado bajo tierra y ropa

Un meticuloso plan de fuga quedó al descubierto en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca. Durante una inspección de rutina en el área de celdas, el personal de Gendarmería detectó una excavación clandestina que se extendía bajo el patio de uno de los módulos, la cual, según confirmaron fuentes oficiales, "estaba oculto entre tierra y ropa".

El éxito del operativo se debió en gran medida a la labor de inteligencia de la Oficina de Seguridad Interna (OSI) de la Dirección Regional del Maule, cuya información resultó "clave" para localizar el corredor subterráneo.

CONSECUENCIAS E INVESTIGACIÓN

Tras el hallazgo, la institución identificó a cuatro reclusos como los cerebros detrás de la excavación. Como medida inmediata, Gendarmería informó a través de un comunicado que los sujetos "fueron separados del resto de la población penal, siendo trasladados a otros recintos penales".

Además de la clausura del túnel, la autoridad penitenciaria ejecutó acciones preventivas adicionales: "Asimismo, se realizó un operativo extraordinario de registro y allanamiento por parte de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (Usep), con el fin de retirar elementos prohibidos por la administración penitenciaria, en las dependencias habitadas por los internos involucrados", detallaron desde la institución en el mismo texto.

Actualmente, el caso ya está en manos del Ministerio Público, mientras que a nivel interno se instruyó una investigación sumaria para determinar cómo se gestó la construcción y si existen más implicados.

PURANOTICIA