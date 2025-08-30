Descubren intento de robo en joyería con un forado en pleno centro de Concepción

Lo que parecía un muro normal en pleno centro de Concepción terminó revelando un insólito intento de robo. Personal policial descubrió que delincuentes habían comenzado a perforar una pared con la intención de acceder a la joyería Aurus, ubicada al costado de la municipalidad penquista, en calle O’Higgins.

De acuerdo a los antecedentes, los individuos trabajaban desde el estacionamiento de la casa consistorial, por calle Rengo, donde “estaban realizando un orificio por el lado del estacionamiento de la casa consistorial”. Las imágenes evidencian un avance notorio, aunque “el hoyo no habría alcanzado a llegar hasta la joyería, pues el trabajo no estaba terminado por los delincuentes”.

La situación generó la inmediata presencia de Carabineros en el lugar, quienes iniciaron las primeras pericias para esclarecer cómo se produjo el hallazgo y qué grado de preparación tenían los involucrados.

