Desconocidos lanzaron objetos contundentes a puesto de observación fronteriza del Ejército en Colchane

Desconocidos atacaron la madrugada de este martes un puesto de observación fronteriza del Ejército de Chile en la comuna de Colchane, región de Tarapacá.

Este hecho, registrado en el sector del Bofedal, se produjo cuando un grupo de al menos 15 personas lanzó diversos objetos contundentes y piedras contra el recinto, sin dejar personas lesionadas.

Debido a la agresión, personal militar descendió de sus posiciones y utilizó sus armas de servicio para disuadir a los atacantes. Tras la intervención del Ejército, los sujetos huyeron en dirección a Bolivia.

Tras el incidente, se informó de la situación a Carabineros, que mantiene personal apostado en la zona fronteriza entre Chile y Bolivia. Paralelamente, se ha dado cuenta del hecho al Ministerio Público, que instruyó diversas diligencias.

Este tipo de ataque no es algo aislado en Colchane, dado que, a fines de octubre pasado, se vivió una situación similar: el puesto militar ubicado en el sector de Cerrito Prieto también fue atacado, dejando un funcionario de la brigada motorizada Huamachuco herido.

A diferencia de ese caso, se informó que este último ataque no dejó ni personal herido ni daños materiales en el puesto de observación.

(Imagen referencial)

