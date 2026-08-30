Descarrilamiento de tren provoca corte de agua y daños en vivienda en Lota

A pocos metros de un sector residencial terminaron varios vagones de un tren de carga que descarriló durante la tarde de este domingo en Colcura, comuna de Lota, Región del Biobío.

La emergencia se produjo cerca de las 13:00 horas de este domingo, cuando seis vagones del ferrocarril operado por Fepasa (Ferrocarril del Pacífico S.A.) salieron de las vías por causas que deberán ser establecidas.

El convoy transportaba una carga de celulosa desde la planta Horcones con destino al puerto de Coronel cuando se produjo el accidente.

Pese a la cercanía de los vagones con viviendas del sector, no se reportaron personas lesionadas.

El descarrilamiento también generó consecuencias para los residentes de la zona debido a la rotura de una matriz de agua perteneciente a Essbio.

De acuerdo con información de T13, la afectación de la infraestructura provocó la interrupción del suministro de agua potable en gran parte del sector costero de Lota.

Además, una vivienda registró daños debido a la salida de agua generada tras la rotura de la matriz.

Las causas que provocaron que los seis vagones abandonaran las vías deberán ser determinadas, mientras la emergencia dejó como principales consecuencias la afectación del servicio de agua potable y daños en un inmueble cercano al lugar.

PURANOTICIA