Desbaratan una presunta facción del Tren de Aragua que operaba en la región de La Araucanía: 35 personas fueron detenidas

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 35 personas que integraban una presunta facción del Tren de Aragua en la región de La Araucanía, donde se dedicaban al tráfico de drogas.

El fiscal regional Roberto Garrido informó que "es una verdadera organización criminal con diferentes estructuras y liderazgos".

Los detenidos son 29 sujetos de nacionalidad venezolana y 6 chilenos, capturados en los allanamientos a 50 domicilios: 30 en La Araucanía, 10 en Santiago, uno en Talca y otro en Los Lagos.

En los operativos, la PDI incautó más de medio kilo de cocaína, dos kilos de marihuana, una pistola a fogueo, diez millones de pesos en efectivo, tres automóviles y una camioneta.

Todos serán formalizados por los delitos de de tráfico de drogas, asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero.

(Imagen: País Lobo)

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