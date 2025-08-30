Desbaratan red familiar de lavado de activos: Juez decreta prisión preventiva para 14 imputados

La noche del viernes concluyó la formalización de 22 personas detenidas en el marco de la “Operación Imperio”, investigación que desarticuló una presunta red criminal dedicada al lavado de activos en la Región de La Araucanía.

Los imputados habrían integrado una agrupación familiar que, según el Ministerio Público, defraudó por varios millones de pesos a entidades bancarias y al fisco. Entre los formalizados figura el clan Los Martínez, señalado como eje de la organización.

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para 14 de los imputados, al considerar que su libertad representa un riesgo para la seguridad pública. Los siete restantes quedaron con medidas cautelares menos gravosas, como arresto domiciliario total o parcial.

La fiscalía anunció que apelará al beneficio de arresto domiciliario otorgado a dos de los imputados, quienes permanecerán detenidos en tránsito hasta que la Corte de Apelaciones de Temuco resuelva. Durante el operativo donde se capturó a la banda criminal se incautaron bienes de alto valor, incluyendo dinero en efectivo, vehículos de lujo, una avioneta y una lancha.

Aunque el operativo inicial dejó 41 personas detenidas, 19 fueron liberadas por su escasa vinculación con la red. En cambio, los 22 formalizados habrían cumplido roles clave dentro de la estructura delictiva.

