Desarticulan red criminal multinacional en el norte: operativo deja 13 detenidos y más de 300 kilos de droga incautados

Trece integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas fueron detenidos tras una investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de Antofagasta y Carabineros, que contempló diligencias en las comunas de Tocopilla, Antofagasta y Alto Hospicio.

En el operativo fueron incautados 302 kilos 415 gramos de marihuana, 6 kilos 180 gramos de clorhidrato de cocaína y 1 kilo 11 gramos de pasta base, además de 14 millones de pesos en efectivo, cuatro vehículos y otras especies de interés para la investigación.

Las diligencias se iniciaron el pasado 31 de agosto en Tocopilla, luego de que Carabineros detuviera a dos ciudadanos extranjeros que transportaban cuatro sacos con marihuana al interior de un automóvil.

A partir de este procedimiento se desplegaron diligencias especializadas que permitieron detectar rápidamente otros tres vehículos que se movilizaban por distintos sectores de la comuna. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, dos de ellos cumplían funciones de punta de lanza, mientras que el tercero transportaba otra importante remesa de droga.

Como resultado de esta investigación, fueron detenidos 10 ciudadanos colombianos —dos de ellos adolescentes—, un boliviano, un venezolano y un dominicano. Según los primeros antecedentes, todos integrarían una estructura criminal multinacional que operaba desde Antofagasta para ingresar droga al país.

SEGUNDO PROCEDIMIENTO

En paralelo, y sin relación hasta ahora con la primera investigación, Carabineros realizó un segundo procedimiento en Tocopilla, donde detuvo a otros dos ciudadanos colombianos.

Los sujetos fueron sorprendidos transportando en una mochila 1 kilo 59 gramos de clorhidrato de cocaína y 13 kilos 170 gramos de pasta base.

De esta manera, los dos procedimientos permitieron concretar 15 detenciones en total, aunque solo los primeros 13 detenidos estarían vinculados, de acuerdo con los antecedentes iniciales, a la organización criminal investigada por la Fiscalía y Carabineros.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó los resultados de la labor desarrollada durante el año y señaló que a la fecha se han incautado 56,3 toneladas de drogas en la región, cifra que representa casi el triple de lo decomisado a la misma fecha de 2025.

“Este resultado no es una casualidad, todo lo contrario, responde a una estrategia de trabajo coordinado que no descansa”, sostuvo.

PURANOTICIA