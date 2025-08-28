Desarticulan laboratorio clandestino de drogas en Copiapó e incautan más de 500 mil dosis de cocaína

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones (PDI) Copiapó realizaron un operativo en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, que permitió desbaratar un laboratorio artesanal de drogas que operaba en el sector tomas de Andacollo de Copiapó, logrando incautar más de 55 kilos de cocaína base y desarticular una asociación criminal extranjera.

“Oficiales policiales de la Brianco desarrollaron un proceso investigativo en conjunto con la Unidad Sacfi de la Fiscalía que permitió acreditar la existencia de un laboratorio artesanal de drogas en el sector de las tomas de Andacollo, cuyo objetivo era abultar cocaína base mediante procesos químicos, para luego comercializar ilegalmente la droga entre distintos microtraficantes del sector.

Con estos antecedentes, se llevó a cabo un operativo policial donde se intervinieron cuatro domicilios en este sector prioritario de Copiapó, logrando desbaratar este laboratorio artesanal de sustancias ilícitas tras detectar a esta asociación criminal en pleno proceso de abultamiento de droga, lo que permitió incautar 55 kilos 461 gramos de cocaína base, en estado sólido y líquido.

Además, se procedió a la detención de cuatro ciudadanos colombianos, tres de ellos en situación migratoria irregular, señaló el Jefe de la Prefectura Provincial Copiapó, prefecto Fernando Uribe.

La autoridad policial añadió que “el éxito de este proceso investigativo refuerza el buen trabajo coordinado de la PDI y el Ministerio Público, logrando desarticular una asociación criminal y desbaratar un laboratorio artesanal de abultamiento de droga, lo que permitió incautar una gran cantidad de cocaína base, equivalente a 554 mil 610 dosis de esta sustancia, evitando su circulación ilegal en la comuna”.

Luego de la ampliación de la detención, los imputados fueron sometidos a la audiencia de formalización de cargos, ocasión en que el fiscal Sebastián Coya argumentó los antecedentes reunidos en esta causa en la que se pudo acreditar que durante junio y agosto de este año se llevó a cabo una labor delictual dedicada a la adquisición de droga para su abultamiento y posterior distribución entre consumidores y microtraficantes de Copiapó y Tierra Amarilla.

"La contundente investigación de la Fiscalía y la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI acreditó en este estado de la causa que los cuatro imputados actuaban de manera coordinada para la comisión del delito de tráfico de droga, la cual era abultada en un laboratorio clandestino habilitado en un domicilio del sector de las tomas de Andacollo de esta ciudad”, dijo el fiscal.

Y agregó que “de acuerdo con los antecedentes esta agrupación criminal mantenía una jerarquía entre sus integrantes, cumpliendo cada uno de ellos tareas específicas previo y posterior a la venta de la droga".

Frente a estos antecedentes, la Fiscalía de Atacama a través de su Unidad SACFI, formalizó a los cuatro detenidos como autores de los delitos de asociación ilícita para cometer delitos, además del ilícito de tráfico de droga.

Con ello, solicitó y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva de los cuatro imputados por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, decretándose un plazo de 6 meses para el cierre de esta investigación.

(Imagen: Fiscalía de Copiapó)

PURANOTICIA