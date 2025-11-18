Desarticulan agrupación criminal dedicada al robo violento de vehículos que era liderada por dos hermanos en Arica

La Fiscalía de Arica y carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEVB) desarticularon una agrupación dedicada al robo violento de vehículos, que era liderada por dos hermanos.

La investigación permitió establecer su participación en dos violentos robos registrados el 23 de octubre y 13 de noviembre, donde sustrajeron dos vehículos tras amenazar con armas de fuego a las víctimas.

El primer ilícito ocurrió en la madrugada del jueves 23 de octubre, cuando los dos hermanos, y otros sujetos no identificados, se trasladaron hasta la avenida Capitán Ávalos donde un conductor se encontraba al interior de su vehículo estacionado en el lugar.

Según los antecedentes de Fiscalía, los imputados se ubicaron a los costados del móvil y quebraron con un martillo uno de sus vidrios, obligando a la víctima, a quien amenazaron con armas de fuego, a descender de la máquina. El afectado fue golpeado con el martillo en su espalda y otras partes del cuerpo. Finalmente, los individuos se retiraron del lugar llevándose el vehículo de la víctima.

En tanto, en la madrugada del pasado jueves, los dos hermanos junto a otros sujetos no identificados, se trasladaron hasta el sector de las Cuevas de Anzota, donde intimidaron con armas de fuego a una pareja que se encontraba al interior de un vehículo estacionado en el lugar.

Los imputados rompieron uno de los vidrios del móvil y obligaron a las víctimas a descender de la máquina, a quienes golpearon, para luego retirarse con el vehículo sustraído.

La Fiscalía de Arica instruyó una serie de diligencias investigativas que fueron desarrolladas por la SEBV y que permitieron identificar y detener en pocas horas a ambos hermanos, de nacionalidad chilena, acreditando su participación en los dos robos.

Los imputados, de 20 y 24 años de edad, fueron formalizados por robo con violencia reiterado, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

