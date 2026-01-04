Hallazgo de cuerpo pone fin a operativo de búsqueda en el río Maullín

Un operativo de búsqueda desplegado en el río Maullín, en la Región de Los Lagos, culminó este domingo con el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 38 años, quien se encontraba desaparecido desde la jornada del sábado, generando preocupación entre sus cercanos.

El procedimiento fue encabezado por personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, quienes tras varias horas de rastreo lograron ubicar a la víctima en el cauce del río, a aproximadamente 200 metros al sur del último lugar donde había sido visto con vida.

Hasta el sitio del hallazgo llegaron familiares del fallecido, quienes realizaron el reconocimiento del cuerpo en el lugar, confirmando oficialmente su identidad ante los equipos policiales y de emergencia presentes en la zona.

Por instrucción del Ministerio Público, el cuerpo fue retirado del sector y trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Puerto Montt, donde se llevarán a cabo los exámenes tanatológicos y peritajes correspondientes para establecer la causa exacta de muerte.

En paralelo, Carabineros continúa desarrollando diligencias investigativas con el objetivo de esclarecer las circunstancias del deceso, sin descartar ninguna hipótesis mientras se recaban nuevos antecedentes que permitan determinar cómo ocurrió el fatal desenlace.

PURANOTICIA