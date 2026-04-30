Desarticulan a peligrosa banda en el Biobío que mantenía vínculos con el Tren de Aragua

Con el objetivo de desarticular a una nueva facción vinculada al Tren de Aragua que operaba en la región del Biobío, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo con éxito la ofensiva policial bautizada como “Tren del Sur”.

A través de un amplio despliegue, los efectivos pertenecientes a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) concretaron la captura de 18 individuos. Este megaoperativo contempló la ejecución de 13 allanamientos simultáneos, diligencias que se concentraron en las comunas de Concepción, Santa Juana y Santiago.

Respecto a los aprehendidos, las autoridades confirmaron que la totalidad corresponde a ciudadanos de nacionalidad extranjera, detallando la presencia de peruanos, uruguayos y venezolanos. Sobre este grupo pesaban órdenes de búsqueda por una serie de ilícitos, destacando cargos por extorsión, tráfico de drogas, homicidios y asociación criminal, además de otras infracciones a la ley.

Por otra parte, desde la institución policial revelaron un antecedente clave sobre quien encabezaba esta estructura delictual: el cabecilla ya contaba con una captura previa efectuada en Perú durante el año 2020. En aquella oportunidad, cayó por integrar la agrupación “Los Brothers”, la cual también operaba como un brazo armado del Tren de Aragua.

Finalmente, durante el transcurso de la jornada de este jueves, el grupo completo de imputados fue puesto a disposición de la justicia para enfrentar su respectivo control de detención y posterior formalización de cargos ante el Juzgado de Garantía de Concepción.

(Imagen: @PDI_CHILE)

PURANOTICIA