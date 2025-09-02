Denuncia por tortura en Hospital de Osorno: Trabajador TEA habría sido amarrado, rapado y agredido

Un trabajador del área de informática del Hospital de Osorno, diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), fue víctima de tortura, vejaciones y humillaciones por parte de sus compañeros. Según una investigación de Radio Bío Bío, el hombre fue agredido durante un periodo que se extendió entre 2018 y 2020.

La denuncia, a la que tuvo acceso el medio citado, relata que el trabajador fue obligado a desnudarse, quemado con vapor, rapado y amarrado a una silla con cinta adhesiva en el rostro. Los agresores, quienes grabaron los actos, se burlaban y reían mientras la víctima lloraba.

Lo más indignante es que, a pesar de la gravedad de los hechos, un primer sumario realizado en 2020 no encontró responsabilidades y no aplicó sanciones administrativas. El Hospital de Osorno confirmó la información, pero aseguró que "el año 2024, esta Dirección toma conocimiento del caso y recibe nuevos antecedentes por lo cual se dispuso la reapertura de un sumario y denuncia al Ministerio Público por la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito".

El proceso actualmente se encuentra en la etapa de notificación a los funcionarios responsables, quienes recibirán las sanciones correspondientes a la gravedad de los actos.

Condena de la FENATS y denuncias cruzadas

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) emitió un comunicado oficial condenando los hechos, calificándolos de una "flagrante vulneración de sus derechos fundamentales y de su dignidad humana". La federación también criticó el "silencio" del Servicio de Salud, cuya "omisión" ha sido "una falta de responsabilidad intolerable y una desprotección absoluta hacia quienes sostienen la atención sanitaria". Por ello, la confederación exige "la máxima sanción inmediata de todos quienes resulten responsables".

Por su parte, la dirección del hospital anunció que también denunciará a quienes resulten responsables de la divulgación del material audiovisual, argumentando que se trata de una "vulneración de antecedentes reservados que afectan a la honra y a la revictimización de la persona afectada".

