Delegada presidencial corrige a cuatro los fallecidos en grave accidente de dos buses y un camión en la Ruta 5 Norte en Taltal

La delegada presidencial de Antofagasta, Karen Behrens, corrigió la cifra oficial de fallecidos en el violento accidente ocurrido esta mañana entre un camión y dos buses. Si bien desde Senapred informaron de seis víctimas fatales, finalmente son cuatro.

"Debemos informar el lamentable accidente ocurrido hoy, aproximadamente, a las 7 de la mañana en el sector de la ruta 5 norte, sector varilla, a la altura del kilómetro1.325. Este es el camino que une la ruta 5 norte con la comunidad de Paposo, en la comuna de Taltal, producto de este accidente que habría involucrado dos buses, uno de la empresa Plus Chile y otro de Ramos Cholele, con un camión", informó la delegada presidencial Karen Behrens.

Agregó que “son cuatro las personas fallecidas, que en información muy preliminar podemos decir que son dos mujeres y dos hombres. Desconocemos hasta ahora mayores antecedentes, y también lamentar hasta el momento quince personas lesionadas en este impacto".

Asimismo, sostuvo que "hasta el momento se encuentra suspendido el tránsito de norte a sur y de sur a norte, en el sector ya indicado, y ya en los próximos minutos estaría despejado por parte de Carabineros".

