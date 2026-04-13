Decretan prisión preventiva para tres sujetos que asesinaron a hombre con un taladro en Tarapacá

El Juzgado de Garantía de Iquique dejó a tres personas en prisión preventiva, luego de que la Fiscalía Regional de Tarapacá formalizara cargos en su contra por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano peruano cometido con un taladro.

Los antecedentes expuestos en la audiencia revelan que el mortal episodio tuvo lugar durante la mañana del 9 de abril. En la intersección del sector de Errázuriz con Esmeralda, los imputados interceptaron a la víctima, un hombre de 40 años de nacionalidad peruana. Según la convicción del Ministerio Público, los agresores operaron de manera coordinada y con el propósito explícito de quitarle la vida.

El fiscal(s) Daniel Juacida fue el encargado de detallar la dinámica de los hechos, explicando que la embestida comenzó con golpes de pies y puños. Rápidamente, la brutalidad escaló con el empleo de diversos elementos cortantes y contundentes. Destaca entre estas armas el uso de un taladro, herramienta con la que infligieron múltiples heridas en distintas zonas de su anatomía. Este asalto se prolongó por varios minutos, sin detenerse siquiera cuando el afectado ya se encontraba en un absoluto estado de indefensión.

Las indagatorias sostienen que, una vez concluida la agresión inicial, los acusados subieron el cuerpo a un vehículo para trasladarlo. Durante este recorrido por las calles de la ciudad, los ataques no cesaron. Finalmente, optaron por abandonar a la víctima en plena vía pública, lugar donde posteriormente fue hallada sin vida.

Los exámenes forenses realizados por el Servicio Médico Legal arrojaron resultados estremecedores: el cadáver evidenciaba más de 100 lesiones. La causa de muerte se determinó como un traumatismo encéfalo craneano abierto complicado, derivado de las reiteradas agresiones con un objeto contuso penetrante. El mismo informe técnico precisó que la gravedad de las heridas era tal, que el desenlace fatal se habría concretado aun recibiendo atención médica oportuna.

Para sustentar la imputación, el ente persecutor exhibió pruebas fundamentales, tales como registros de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y peritajes ejecutados por Carabineros mediante sus unidades especializadas OS9 y Labocar.

En base a este contundente material, el Ministerio Público levantó cargos por homicidio calificado, considerando las agravantes de premeditación, ensañamiento y alevosía.

El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía, ordenando el ingreso de los tres sujetos a la cárcel y fijando un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.

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