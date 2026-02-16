Decretan prisión preventiva para tres imputados por tráfico de drogas en Chañaral

El Juzgado de Garantía Chañaral dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de tres imputados por el delito de tráfico de droga.

Según los antecedentes de la Fiscalía, la causa comenzó a ser investigada el año pasado a partir de antecedentes que surgieron de otras incautaciones de droga realizadas por efectivos de Carabineros.

“En la audiencia la Fiscalía pudo argumentar cada uno de los antecedentes que se investigaron y los resultados de las diligencias que fueron solicitadas al Tribunal a partir de los alcances de la Ley 20.000 y que llevaron a establecer que los detenidos realizarían un transporte de droga", indicó el fiscal Sebastián Coya.

En esta línea, señaló que esta información "llevó a que el OS-7 llevara a cabo un efectivo procedimiento en que se detuvo a tres personas por el transporte de 259 paquetes que contenían un total de 275 kilos de droga".

En la audiencia, la Fiscalía detalló la participación individual de cada uno de los imputados, comunicándoles que se les indaga por su participación consumada en el delito de tráfico ilícito de droga.

Finalmente, el Juzgado de Garantía fijó un plazo de 5 meses para el cierre de la investigación de este caso, previo a la acusación que presentará la Fiscalía para solicitar las respectivas sanciones penales en contra de los detenidos.

