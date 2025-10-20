Click acá para ir directamente al contenido
Decretan prisión preventiva para sujeto que trató de asfixiar a mujer en una calle de Valdivia

El violento hecho tuvo lugar en la calle Gabriela Mistral de la comuna, lugar donde el individuo intentó asfixiar con una bufanda a la víctima la noche del 10 de octubre.

Lunes 20 de octubre de 2025 23:19
Gracias a una investigación de la Fiscalía de Los Ríos y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, fue detenido un hombre que agredió por la espalda a una mujer que regresaba a su domicilio la noche del 10 de octubre en Valdivia.

El violento hecho tuvo lugar en la calle Gabriela Mistral, lugar donde el individuo intentó asfixiar con una bufanda a la víctima, acción que quedó registrada en las cámaras de seguridad, imágenes que se viralizaron en las redes sociales.

El imputado fue formalizado por la Fiscalía de Los Ríos por el delito de homicidio frustrado y el Juzgado de Garantía de Valdivia decretó su prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad.

