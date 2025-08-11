Decretan prisión preventiva para sujeto que roció líquido acelerante y prendió fuego a su pareja en Chillán

La fiscal de Chillán Maritza Camus Vega, obtuvo la prisión preventiva para Sergio Mundaca Solis, quien fue formalizado por el delito de femicidio consumado cometido en contra de su pareja, quien falleció quemada tras rociarle líquido acelerante y prenderle fuego en esta ciudad.

La persecutora quien encabezó las diligencias con Carabineros de Labocar y del OS9, logró determinar que cerca de las 22:00 horas del sábado 2 de este mes, el imputado se encontraba junto a su conviviente, Catherine Rojas Sandoval, al interior de una casa que ocupaban ilegalmente en la población Nueva Río Viejo. Tras una discusión, le roció líquido acelerante a la víctima, quien resultó con su cuerpo totalmente quemado y falleció en el hospital pese a los esfuerzos médicos.

La fiscal precisó que la propia víctima sindicó al imputado como su agresor al personal de salud que la auxilió, lo que se vio corroborado por un informe del Labocar del sitio del suceso y otras diligencias investigativas encargadas a Carabineros del OS9.

Camus expuso en la audiencia de formalización que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la prisión preventiva.

El Juzgado de Garantía de Chillán dio tres meses de plazo para la investigación de la Fiscalía.

