Decretan prisión preventiva para sujeto que le disparó a su hijo de 2 años en Temuco

Se decretó la prisión preventiva para un hombre de 23 años en Temuco, acusado de dispararle a su propio hijo de dos años, quien llegó al hospital en estado de riesgo vital. La decisión fue tomada por el Tribunal de Garantía de Temuco, a solicitud del fiscal Luis Arroyo, ante la gravedad de los hechos.

El dramático incidente ocurrió el pasado martes 2 de septiembre. Según la investigación, el hombre habría tenido una discusión con la madre del menor, en medio de la cual tomó un arma y, según los informes, le habría dicho a la mujer que estaba cansado de pagar pensiones. En ese momento, habría apuntado el arma a la cabeza de su hijo y disparado.

El fiscal Arroyo formalizó al imputado por los delitos de parricidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones. Aunque la defensa del acusado argumentó ante el tribunal que el disparo fue un accidente, esa versión no fue considerada. El hombre había huido del lugar tras el incidente y fue detenido en otro domicilio.

El niño de dos años se encuentra internado en estado grave en un recinto asistencial de la región de La Araucanía. Los médicos no han logrado extraerle el proyectil debido a la complejidad de la herida, y su estado de salud sigue siendo de alta preocupación. La Justicia fijó un plazo de 90 días para que se desarrolle la investigación de este lamentable caso.

