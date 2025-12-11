Decretan prisión preventiva para siete imputados por tráfico de más de una tonelada de droga en Atacama

Bajo la medida cautelar de prisión preventiva quedaron siete imputados, respecto de quienes la Fiscalía de Atacama abrió una investigación por su responsabilidad en el delito de tráfico ilícito de droga.

Esto luego de un procedimiento de personal del OS-7 de Carabineros, quienes lograron la detención de los involucrados en el ilícito y la incautación de más de una tonelada de marihuana.

En la audiencia de formalización de la investigación, la que fue asumida por el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya González, se argumentaron los antecedentes contenidos en la carpeta de esta causa, además de entregar antecedentes de la detención y mencionar las diligencias investigativas que dirigió la Fiscalía luego de la detención.

“En la audiencia se argumentó que esta agrupación delictual actuaba de manera coordinada para el traslado de esta gran cantidad de droga por la ruta 5 Norte en las cercanías de Caldera, utilizando vehículos particulares como punta de lanza para alertar sobre la presencia de controles policiales en la ruta, mientras que la droga era transportada en un camión en paquetes envueltos en cinta adhesiva. Antecedentes que fueron argumentados para acreditar la participación en la comisión de este grave delito”, indicó Coya.

En la mencionada instancia judicial, la Fiscalía detalló que luego del análisis de la droga incautada se acreditó que la banda, integrada por cuatro chilenos, dos bolivianos y un venezolano, transportaba en total mil 46 kilos de marihuana.

Droga que fue incautada junto a tres vehículos, teléfonos celulares y otras especies destinadas a la comisión de este delito.

En la audiencia desarrollada ante el Juzgado de Garantía de Caldera, el persecutor solicitó y obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva respecto de todos los detenidos por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad.

Ordenando el Juez de turno el ingreso de todos los involucrados a un recinto penitenciario donde permanecerán privados de libertad mientras se desarrollan las diligencias restantes previo a lo que será la acusación y audiencia de Juicio Oral en su contra.

