Decretan prisión preventiva para madre e hijo por tráfico ilícito de drogas en Pemuco

Una madre y su hijo terminaron en prisión preventiva, tras ser formalizados por tráfico de drogas en la comuna de Pemuco, en la región de Ñuble.

El procedimiento se originó durante este lunes, cuando personal de Carabineros del OS7 concretó la detención de un hombre de 32 años junto a su madre de 59, en un domicilio ubicado en el sector El Ciprés.

Según explicó la fiscal (s) de Yungay, Anita Hermosilla, durante el ingreso al inmueble se logró incautar un total de 5 kilos y 56 gramos de marihuana elaborada.

A raíz de estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, argumentando la gravedad del delito.

La solicitud fue acogida por el tribunal, que además estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación.

Las diligencias del caso quedaron a cargo de la Fiscalía y de Carabineros del OS7, quienes continuarán con las indagatorias para esclarecer los hechos.

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