Decretan prisión preventiva para imputado por trasladar casi media tonelada de marihuana y un kilo de ketamina en Chañaral

El Juzgado de Garantía de Chañaral dictó la medida cautelar de prisión preventiva por el traslado de cerca de media tonelada de marihuana y un kilo de ketamina en la comuna de la región de Atacama.

El fiscal jefe de la localidad, Nicolás Meléndez, indicó que los hechos ocurrieron luego de un control carretero que realizaban funcionarios de la Primera Comisaría del puerto, quienes detectaron la presencia de una gran cantidad de droga en un vehículo que circulaba por la ruta 5 norte en dirección al sur del país.

Respecto a las acciones posteriores al hallazgo, el persecutor detalló: "Frente a este procedimiento la Fiscalía ordenó la presencia en el lugar del OS-7 de Carabineros para adoptar las diligencias de rigor y realizar el pesaje de la droga, determinando que la persona detenida transportaba casi media tonelada de marihuana y además un kilo de ketamina".

Ya en la respectiva audiencia, el Ministerio Público expuso los diversos medios de prueba contenidos en la etapa inicial de la causa penal. Basándose en la contundencia de la información reunida por el personal policial y la gravedad de los hechos, el ente persecutor solicitó que el acusado quedara privado de libertad.

Acogiendo los antecedentes presentados, el tribunal determinó dictar la máxima cautelar en contra del imputado. Junto con esto, la justicia fijó un plazo de 120 días para la ejecución de las diligencias correspondientes a esta investigación.

(Imagen: Fiscalía)

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