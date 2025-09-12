Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de adulto mayor en campamento de Valdivia: víctima agonizó 9 días

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Los Ríos formalizó a un imputado de 63 años por el delito de homicidio calificado, ocurrido en el campamento Las Mulatas de Valdivia.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia por la Fiscalía, entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre de 2025, el imputado agredió de manera reiterada a Víctor Gallegos Millar, de 78 años, con golpes de pies, puños y elementos contundentes y cortopunzantes, además de provocarle quemaduras.

La Fiscalía explicó que la víctima agonizó durante varios días sin recibir atención médica, falleciendo el 9 de septiembre producto de las múltiples lesiones sufridas. Los hechos fueron tipificados por ECOH como homicidio calificado con las hipótesis de ensañamiento, alevosía y premeditación.

Tras la formalización, el Juzgado de Garantía de Valdivia acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva por las causales de peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga.

Según los antecedentes de la investigación, el imputado le arrendaba una habitación a la víctima en su casa, y cometió este delito debido a que su pareja le habría sido infiel con la víctima.

