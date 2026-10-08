Decretan prisión preventiva para imputado por el homicidio del carabinero Jaime Urrea en Quilleco

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles dejó este jueves sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Mauricio Humberto Cerda Albornoz, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de homicidio de carabinero en servicio, con la calificante de alevosía.

Este ilícito fue perpetrado el domingo pasado en la comuna de Quilleco, región del Biobío.

En medio de un procedimiento por violencia intrafamiliar, el sujeto disparó su escopeta en contra de Jaime Ariel Urrea Burgos, que le provocó la muerte pese a recibir atención médica.

En la audiencia de formalización, la magistrada Claudia Aguilera ordenó el ingreso en prisión del imputado por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de la investigación.

Según el ente persecutor, alrededor de las 23:10 horas del domingo 4 de octubre, funcionarios de Carabineros llegaron hasta un domicilio de la comuna de Quilleco a raíz de un llamado por violencia psicológica, en medio de un episodio de violencia intrafamiliar (vif).

Tras ingresar al inmueble, conversaron con Mauricio Humberto Cerda Albornoz, que estaba encerrado en un dormitorio. De improviso, el imputado abrió la puerta, salió de la habitación y disparó su escopeta en contra del carabinero Jaime Ariel Urrea Burgos, causándole una herida penetrante torácica que le provocó la muerte momentos después, pese a recibir atención médica.

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