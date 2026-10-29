Decretan prisión preventiva para hombre que vendía drogas en una vivienda en Chañaral: se incautó pasta base y marihuana

Bajo la medida cautelar de prisión preventiva quedó un imputado detenido en Chañaral, esto en el marco de una investigación que dirigió la Fiscalía Local de esa comuna por el delito de tráfico ilícito de droga.

Los antecedentes de esta causa fueron conocidos en audiencia pública desarrollada ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad, oportunidad en que el fiscal jefe, Nicolás Meléndez Chacón, argumentó que frente a antecedentes con los que se contaba respecto de la venta de droga en un domicilio ubicado en la calle Nueva Esperanza, se llevaron a cabo distintas diligencias contempladas en la Ley 20.000, pudiendo reunir evidencia que permitió a la Fiscalía solicitar la orden de entrada y registro al domicilio en que se comercializaba droga.

“Fue en este operativo en que el OS-7 concretó la detención del imputado, respecto de quien se habían obtenido medios de prueba cometiendo el delito a partir de la venta de dosis de droga. Junto con ello, personal policial incautó en el interior de las dependencias más de 250 mil pesos en dinero de efectivo, además de dosis de pasta base de cocaína y marihuana dispuesta para comercialización”, dijo el persecutor.

En la audiencia, el fiscal argumentó que los hechos materia de esta causa resultan de alta gravedad dada la afectación social que generaba la ilegal actividad del imputado, quien dosificaba la droga en el mismo domicilio.

Con estos antecedentes, la Fiscalía comunicó cargos en contra del imputado por su participación consumada en el delito de tráfico ilícito de droga, motivo por el cual solicitó en su contra la medida cautelar de prisión preventiva por considerarlo como un peligro para la seguridad de la sociedad. Accediendo el Juez de turno a la solicitud y decretando un plazo de 100 días para el cierre de esta causa.

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