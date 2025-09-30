Decretan prisión preventiva para hombre que golpeó y estranguló a su pareja embarazada en Arica

El Juzgado de Garantía de Arica decretó prisión preventiva para J.E.A.B., imputado por agredir a su pareja embarazada.

La medida fue ordenada por el magistrado Rodrigo Urrutia Molina, quien consideró que la libertad del acusado representa un riesgo para la seguridad de la víctima.

La agresión ocurrió la mañana del domingo 28 de septiembre, en el domicilio de la víctima. De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, el imputado revisó el teléfono celular de su pareja y encontró mensajes de terceros que consultaban por el estado de su embarazo.

Tras ese hallazgo, el hombre reaccionó violentamente: rompió objetos en la habitación, empujó a la mujer contra una pared, le apretó el cuello y la golpeó en el vientre al empujarla contra el respaldo de la cama. Como consecuencia, la víctima presentó hematomas en los brazos, lesiones en la zona cervical anterior y una contusión abdominal.

Además, el Ministerio Público señaló que el imputado había infringido una medida cautelar previa: desde el 28 de junio estaba legalmente prohibido de acercarse a su expareja, restricción que no respetó al momento de los hechos.

PURANOTICIA