Declaran Alerta Temprana Preventiva en cinco comunas de la región de Atacama por tormentas eléctricas

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se pronostican "probables tormentas eléctricas en cordillera de la región".

Miércoles 24 de diciembre de 2025 16:38
La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se pronostican "probables tormentas eléctricas en cordillera de la región".

Esto se produciría a contar del sábado 27, hasta el domingo 28 de diciembre.

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Atacama, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen, vigente desde este miércoles y "hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

El organismo recomendó a la población "evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta". 

