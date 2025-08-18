Decretan prisión preventiva para hombre formalizado por femicidio frustrado en Panguipulli

La Fiscalía Regional de Los Ríos formalizó a un hombre de 28 años por el delito de femicidio frustrado, violación de morada y daños, los que cometió en un contexto de violencia intrafamiliar en contra de su pareja, en un sector rural de la comuna de Panguipulli.

Los hechos se registraron la madrugada del sábado 16 de agosto, cuando el imputado ingresó al domicilio de la víctima en estado de ebriedad, la insultó y posteriormente la atacó físicamente.

De acuerdo con la investigación que dirige la Fiscalía, el imputado intentó asfixiar a la mujer mientras la golpeaba en diversas partes del cuerpo, provocándole lesiones y poniendo en riesgo su vida. La víctima logró resistir y pedir auxilio a Carabineros, quienes llegaron al lugar, aunque el agresor huyó del inmueble antes de ser detenido.

Ante ello, el fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos solicitó una orden de detención al Juez de Garantía de Panguipulli, la que fue realizada por funcionarios de la Tenencia de Carabineros de Liquiñe.

El fiscal (s) Eduardo Díaz presentó los antecedentes ante el Juez de Garantía, el que decretó la prisión preventiva del imputado, considerando la gravedad de los hechos, la reiteración de conductas violentas y el peligro para la seguridad de la víctima.

